Попов: Досвід Парижа стане корисним для Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зустрівся із Аланом Робером, членом асоціації місцевих обранців Франції.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час зустрічі обговорювались питання налагодження співпраці між Києвом та Парижем. Зокрема, сторони висловили зацікавленість у пожвавленні діалогу як у питаннях міжкультурного обміну, так і в економічних питаннях.

Окрім того, Олександр Попов та Алан Робер обговорили перспективи розвитку міської інфраструктури, а саме: будівництво аеропортів, автомобільних шляхів та розвиток метрополітену.

Також голова КМДА висловив переконання, що досвід Парижа в реалізації ряду проектів у галузі екології та енергоефективності буде корисним для Києва.