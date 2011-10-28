Королевська про владу: Народжений брати - давати не може

Спрощена система оподаткування в новому законі спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів щодо бізнесу. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА - народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, в прямому ефірі громадсько-політичного ток-шоу «РесПубліка» з Ганною БЕЗУЛИК на «5 каналі».

Щодо нещодавно ухваленого більшістю парламенту закону про спрощену систему оподаткування, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що у разі підписання його Президентом України, репресувати бізнесмена можна буде набагато простіше. «Спрощена система оподаткування в новому законі спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів щодо бізнесу. Закон про спрощену систему фіксує ставлення влади до підприємців за принципом «або раб, або ворог», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик зазначила, що малий бізнес - це соціальний стабілізатор. «В ньому працюють самозайняті люди, які створили собі робочі місця, годують свої сім`ї й нічого не просять у держави. Поки чиновники при владі цього не зрозуміють, а розглядатимуть бізнес лише з позицій свого власного доходу за рахунок корупції – в країні не розвиватиметься вільне підприємництво. Підприємці просять у влади одного – не заважайте, дайте нам спокій і ми самі виживемо», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова профільного парламентського комітету відзначила, що парламент відкинув розроблений спільно з підприємцями закон про спрощену систему. Ухвалюючи урядовий законопроект, більшість в парламенті обіцяла врахувати поправки підприємців. «У результаті, з 28 поправок, які були відпрацьовані в робочих групах, не було прийнято жодної. Тому підприємці порадилися і більш як 200 громадських організацій ухвалили рішення 3 листопада провести акцію протесту під стінами парламенту», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат назвала п`ять принципових вимог підприємців, які не були враховані в цьому законі. «Перше, в законі закріплено право податківців анулювати свідоцтво платника податків за результатами перевірок. Неприпустимо давати контролюючим органам право позбавляти людину роботи. Друге, ставка оподаткування прив`язана до мінімальної зарплати. Ніде в світі не прив`язують незіставні економічні величини. Жоден бізнесмен не зможе спланувати свою діяльність, якщо він не знає, якою буде ставка податку за місяць, півроку, рік», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Третім пунктом, який не влаштовує підприємців, вона назвала ліквідацію фіксованого патенту. «Це призведе до того, що люди вимушені будуть платити податки незалежно від того, одержали вони доходи від бізнесу чи ні. Четверте, з чим не можуть погодитися представники малого і середнього бізнесу - скасування мораторію на перевірки, якого ми добилися після Податкового Майдану. Як тільки це станеться, орди зголоднілих силовиків кинуться на ринки обирати підприємців», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

П`ятою вимогою є відміна фактичного гетто для фізичних осіб-підприємців, яким створені непереборні перешкоди, що не дозволяють їм працювати з юридичними особами. «Проблема для влади полягає в тому, що малий і середній бізнес – це розумні й незалежні люди. Тому сьогодні влада бореться не з бізнесом, а з вільними людьми, які готові відстоювати свої права. Влада звикла управляти убогими і бідними, які залежать від подачок. Народжений брати - давати не може. І ті, хто створював Податковий кодекс і поправки до нього у вигляді закону про спрощену систему оподаткування, навіть не допускали думки про те, що необхідно дати можливість малому і середньому бізнесу жити і розвиватися», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України ухвалила 20 жовтня 2011 року.