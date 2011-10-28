Учителі засміяли Азарова

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд має намір у 2012 році підвищувати зарплати працівникам освіти, проте це залежатиме від темпів зростання економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками Третього Всеукраїнського з`їзду працівників освіти.

У своєму виступі прем`єр-міністр зазначив, що впродовж 2011 року Кабмін п`ять разів підвищував зарплати працівникам освіти. Ця заява М.АЗАРОВА викликала несхвальну реакцію залу. Зокрема, від учасників з`їзду почувся несхвальний гул і сміх, а також поодинокі вигуки «Ганьба!», на що М.АЗАРОВ зазначив, що не чекав такої реакції залу. Він сказав, що уряд має намір і в 2012 році продовжити підвищення заробітної плати, проте зазначив, що уряд не може зробити це, один раз підвищивши зарплату на 25-30%. Як приклад він навів Білорусь, де, за його словами, підвищення зарплати бюджетникам одразу на 30% викликало падіння курсу національної валюти.

М.АЗАРОВ відзначив, що Кабмін має намір підвищувати заробітну плату по мірі зростання економіки України.

Також він відзначив необхідність покращення оснащення шкіл. «Не повинно бути за два роки жодної школи з туалетом на вулиці. Якщо буде - звільнятимемо директорів. Я думаю, що і міністерством будуть зроблені висновки», - сказав М.АЗАРОВ.