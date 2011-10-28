Мазурчак: мені знайшли два будинки без тепла, та я на розлив коньяк не даю

Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що вчора йому знайшли два будинки у столиці, у яких досі відсутнє опалення, але зауважив, що обіцяв пляшку коньяку за п’ять таких будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК сказав сьогодні на брифінгу.

Коментуючи сюжет на одному з телеканалів, автори якого, за словами О.МАЗУРЧАКА, не до кінця розібралися у ситуації, він заявив, що обіцяв коньяк за ті п’ять будинків, де взагалі з початку опалювального сезону не підключалось тепло, а не за ті, куди тепло спочатку було подано, а потім сталася аварія і через це мешканці залишились без обігріву квартир.

“11 тисяч будиків підключені до опалення на 100%. Якщо мені хтось знайде п’ять будинків, які не були підключені до опалення, я дам пляшку коньяку”, - повторив О.МАЗУРЧАК.

Він заявив, що добре знає ситуацію в місті: “На сьогоднішній момент є 99 будинків, де є пориви, які ліквідовуються, і за добу десь люди знову отримують тепло. Це є короткочасні перерви через аварії і ліквідацію ситуацій... Я відслідковую кожний день”.

За його даними, на ранок сьогоднішнього дня 32 будинки у столиці були без тепла. “Але це вчора лопнули труби і сьогодні до вечора в них буде тепло знову, бо все буде відремонтовано”, - запевнив перший заступник голови КМДА.

Повертаючись до своєї обіцянки про пляшку коньяку, О.МАЗУРЧАК наголосив: “Мова йде про непідключені. Я один такий будинок знаю, а ви його найдіть ще... Мені один кореспондент вчора знайшов два таких будинки. Але я на розлив не даю. Я тільки пляшками. Тому треба п’ять”.

О.МАЗУРЧАК запевнив, що вестиме моніторинг ситуації впродовж усієї зими і вимагатиме оперативного реагування на аварії.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня О.МАЗУРЧАК заявив, що основною проблемою відсутності тепла у деяких будинках Києва є пориви мереж, а не затримки із запуском опалювального сезону. «Те, що кияни мерзли – це поодинокі випадки, пов’язані з поривами і ліквідацією цих поривів», – підкреслив він. «Тому, якщо сьогодні ви мені знайдете 5 будинків у місті, де не було запущено тепло, я вам виставляю пляшку коньяку», – сказав О.МАЗУРЧАК.