Азаров задоволений контактами між Україною та США

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ задоволений розвитком контактів між Україною і США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з послом США в Україні Джоном ТЕФФТОМ.

М.АЗАРОВ наголосив, що за 7 місяців поточного року обсяги двосторонньої торгівлі збільшились на 53%.

Також він відзначив, що уряд створює належні умови для роботи в Україні американських інвесторів, як і всіх іноземних інвесторів.

Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, цього року практично вирішено колись дуже болюче питання відшкодування ПДВ.

Водночас для американських компаній відкриваються нові сфери кооперації та інвестиційного співробітництва, серед яких М.АЗАРОВ виокремив співробітництво у розвідці та видобуванні сланцевого газу.

Голова уряду також проінформував Дж.ТЕФФТА про те, що уряд ретельно працює з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну для чергового перегляду програми стенд-бай.

Усі основні показники програми співробітництва з МВФ Україна виконує, зазначив М.АЗАРОВ. Що ж до вимоги підвищити тарифи на газ ітепло для населення, то уряд, за словами прем’єра, сподівається знайти взаєморозуміння з МВФ з приводу іншого сценарію, який не призведе до гальмування економічного росту і втрати платоспроможності на внутрішньому ринку.

М.АЗАРОВ також нагадав, що наступного року буде 20 років з того часу, як Україна та США встановили дипломатичні відносини.