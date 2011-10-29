Кузьмін пов'язав Тимошенко із замовним убивством і нападом на СІЗО

Генеральна прокуратура Україна має намір перевірити причетність екс-прем`єра Юлії Тимошенко до замовного вбивства, заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами Р.Кузьміна, він особисто побував у США, де брав участь у допиті екс-прем`єра України Павла Лазаренка.

"У нас є протокол допиту свідка в Америці, в якому свідок прямо заявив, що вбивство (народного депутата Євгена) Щербаня (у 1996 році) було проплачено з рахунків Лазаренка і Тимошенко. Ми маємо ці документи і хочемо їх перевірити", - сказав Р.Кузьмін.

Він також повідомив, що Ю.Тимошенко була визнана винною судовою владою Росії, але справу було припинено у зв`язку з давністю скоєних злочинів.

"Історія Тимошенко - це багаторічна історія, пов`язана з різними злочинами, у тому числі, можливо, і з замовними вбивствами", - цитує Кузьміна ІТАР-ТАСС.

Кузьмін також розповів, що ще одну справу розслідує СБУ, ще одну - податкова міліція за фактом ухилення від сплати податків директора фірми ЄЕСУ, ще одна стосується розкрадання бюджетних коштів компанією ЄЕСУ при відшкодуванні ПДВ, ще одна - за фактом замаху на дачу хабарів членам Верховного Суду, ще одна - за фактом нападу на Чернігівський слідчий ізолятор і побиття людини, перераховує Лента.ру.