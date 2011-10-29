У Яценюка утворилося "молодіжне крило"

Молодіжне крило Житомирської обласної організації політичної партії «Фронт Змін» біля облдержадміністрації провело протестний флеш-моб під гаслом «Я – проти!», спрямований проти надмірних бюджетних витрат на утримання органів влади та високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники флеш-мобу поставили коробки, на яких написали витрати влади. З одного боку майданчика була купа коробок, що символізували витрати на утримання органів влади, а з іншого – коробки з «витратами на утримання молоді».

Як повідомила журналістам організатор флеш-мобу, координатор молодіжного крила «Фронту Змін» на Житомирщині Ольга ФАРІОН, «цим флеш-мобом молодь звертає увагу на величезну прірву, яку створила чинна влада між рівнем життя громадян та витратами на вищих чиновників, депутатів, урядовців та Президента».

Учасник акції, студент Житомирського державного технологічного університету Іван БЕСПАЛЬЧУК зазначив, що "сьогодні громадяни України витрачають на відпочинок одного депутата Верховної Ради стільки, як на здоров’я 1100 українців, на лікування народного обранця стільки ж, як на лікуванню 5130 громадян, 189 млн. грн. передбачено в бюджеті на перельоти високопосадовців і лише 20 млн. грн. складуть витрати на видавництво українських книг".

"Натомість витрати на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА складають 1 млн. 840 тис. грн. на день, при тому, що студент отримує 600 грн. стипендії на місяць, а молодий спеціаліст - 969 грн. зарплати", - підкреслив І.БЕСПАЛЬЧУК.

Молодіжний флеш-моб відбувся в рамках всеукраїнської акції «Україна проти Януковича».

Участь в акції взяли близько ста активістів житомирського "Фронту Змін", перехожі, студенти та журналісти.