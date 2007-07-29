Луценко поставив відсоткову планку

Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що блок «Наша Україна – Народна самооборона» набере на виборах 20-25% голосів виборців виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

«Відсотків в парламенті плануємо взяти стільки, щоб ще декілька партій туди потрапили», - сказав лідер блоку, додавши при цьому, що політична конкуренція «це ознака європейської культури».

Продовжуючи окреслену тему Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «ми ставимо перед собою відсоткову планку взяти 20-25% на цих виборах».