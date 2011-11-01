Опозиція обіцяє у п’ятницю знову заблокувати ВР

Фракція "БЮТ-Батьківщина" у п’ятницю, 4 листопада, заблокує роботу парламенту з тим, щоб не допустити розгляду законопроекту, яким передбачається скасування пільг для соціально незахищених категорій населення, зокрема, чорнобильців, афганців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ.

«Так, ми будемо блокувати, ми цього не приховуємо, бо не дозволимо провести законопроект, де вони позбавляють пільг ключові категорії, а не хочуть позбавляти пільг спецпенсіонерів, не хочуть позбавляти пільг депутатів, Президента та його Адміністрацію», - заявив він.

Водночас у порядку денному на цей тиждень, зокрема, на п’ятницю не передбачено розгляд законопроекту "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий проект Закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому. Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".