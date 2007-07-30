Комуністи допоможуть Морозу реанімувати Верховну Раду
12:47, 30 липня 2007Політика
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"Хто не з нами, той проти нас"...
|Леонід Грач
Як повідомили УНІАН в прес-служба КПУ, про це в інтерв`ю журналістам заявив народний депутат 5-го скликання від фракції КПУ Леонід ГРАЧ.
“Звичайно, ми підемо на позачергову сесію парламенту. Саме вона допоможе визначити, які з політичних сил дійсно виконують дані обіцянки і слідують вимогам українського законодавства”, - сказав Л.ГРАЧ.
“Завтра, як на лакмусовому папірці, проявиться, хто виступає проти парламентаризму в Україні. Хто не прийде на засідання ВР, той проти парламенту. А хто не з нами, той проти нас”, - підкреслив він.
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