Комуністи допоможуть Морозу реанімувати Верховну Раду

Фракція Комуністичної партії України має намір бути обов`язково присутньою на позачерговій сесії Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН в прес-служба КПУ, про це в інтерв`ю журналістам заявив народний депутат 5-го скликання від фракції КПУ Леонід ГРАЧ.

“Звичайно, ми підемо на позачергову сесію парламенту. Саме вона допоможе визначити, які з політичних сил дійсно виконують дані обіцянки і слідують вимогам українського законодавства”, - сказав Л.ГРАЧ.

“Завтра, як на лакмусовому папірці, проявиться, хто виступає проти парламентаризму в Україні. Хто не прийде на засідання ВР, той проти парламенту. А хто не з нами, той проти нас”, - підкреслив він.