У СІЗО стверджують, що стан здоров'я Луценка «має тенденцію до покращення»

Стан здоров`я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, який перебуває у СІЗО, має тенденцію до покращення.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначають у відомстві, відповідно до рішення Печерського районного суду Києва, триває робота комісії у складі фахівців Міністерства охорони здоров’я України відносно медичного супроводу стану здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА.

Так, за даними пенітенціарної служби, 5 листопада на території СІЗО відбулася чергова консультація Ю.ЛУЦЕНКА відповідними медичними фахівцями.

На підставі огляду та наданих останніх даних лабораторних досліджень були надані рекомендації щодо подальшого харчування та лікування у межах установи, поінформували у відомстві.

«Стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКО має тенденцію до покращення та перебуває під динамічним наглядом медперсоналу Київського СІЗО», - зазначили в пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується у Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.