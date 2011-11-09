Активісти КУПР охороняють конфліктний будинок у центрі Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє найближчим часом з’ясувати деталі спроби рейдерського захоплення приміщення видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" і хорової капели ім. Ревуцького і покарати винних у руйнуванні пам’ятки історії й архітектури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції, про це він заявив, побувавши на місці події, де чергують активісти КУПР, захищаючи приміщення від можливого захоплення вночі.

«Олександр ПОПОВ був обурений зухвалою спробою незаконного захоплення осередків української культури. Він пообіцяв, що найближчим часом з’ясує усі подробиці інциденту і покарає винних у руйнації пам’ятки історії й архітектури», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван МАЛКОВИЧ заявив, що приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького за адресою вулиця Басейна, 1/2 намагається захопити приватна фірма.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня цього року зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

Однак сьогодні невідомі люди з приміщення цієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до приміщення хорової капели, забарикадувались там з середини, і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема й рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані три метрів через стіну від кімнати капели.

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив О.ПОПОВУ провести оперативну перевірку і вжити всіх необхідних заходів для захисту прав видавництва і Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Ревуцького.