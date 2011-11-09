БЮТ не проголосує за декриміналізацію статті Тимошенко без поправок

Парламентська фракція "БЮТ-Батьківщина" не підтримає декриміналізацію статті, за якою засуджено екс-прем`єра Юлію Тимошенко, якщо в ній не буде враховано поправки від опозиції. Про це Укрінформу заявили у фракції.

"Ми проголосуємо лише за поправку, яка дозволить звільнити політв`язнів", - сказав народний депутат Андрій Павловський.

За його словами, на сьогодні компромісу з Партією регіонів у цьому питанні не знайдено, і БЮТ не голосуватиме в цілому за цей законопроект. "Це вже буде головний біль Партії регіонів", - наголосив депутат.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам під час розгляду в другому читанні президентського законопроекту про гуманізацію деяких статей Кримінального кодексу декриміналізувати статтю 365, за якою засуджена Юлія Тимошенко.

Комітет при підготовці цього законопроекту пропонував вилучити статтю 365 у чинній редакції та замінити її іншою - статтею 365 із позначкою 3, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за перевищення влади чи повноважень службовою особою лише у випадку корупційних дій з метою отримання вигоди.