Литвин вважає, що в Криму Могильову доведеться переламати себе

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що новому голові Ради міністрів Криму Анатолію МОГИЛЬОВУ доведеться знаходити спільну мову з кримчанами та працювати виключно за допомогою діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у коментарі журналістам у Санкт-Петербурзі.

«Керівникові кримського уряду значною мірою доведеться переламати себе, тому що потрібно буде вести мову не командами, а вести діалог», - сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, наголосив він, потрібно буде знаходити людей, які б працювали над вирішенням кримських проблем.

«Головне, щоб була ефективно діюча команда», - сказав голова ВР.

На переконання В.ЛИТВИНА, на А.МОГИЛЬОВІ лежить велика відповідальність, оскільки Крім є по суті державою в державі.

Водночас він зауважив, що нинішній прем’єр Криму має скористатися тими можливостями, які були у його попередника Василя Джарти.

Також голова ВР розкритикував позицію тих політиків, які виступають лише з негативними заявами щодо останніх кадрових призначень. За його словами, спочатку потрібно вносити свої конструктивні пропозиції, а після цього виступати з критикою.