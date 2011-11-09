Янукович переведе свою людину до Верховного Суду?

Верховний Суд України може очолити нинішній глава Конституційного суду Анатолій Головін.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в юридичних колах.

За словами джерел, Головіна на посаді глави Конституційного Суду може змінити Олександр Пасенюк, який нещодавно був обраний суддею Конституційного Суду.

За джерелами у Верховному суді, Головін - пряма кандидатура Віктора Януковича.