Янукович переведе свою людину до Верховного Суду?
23:58, 09 листопада 2011Політика
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Про можливого кандидата
Верховний Суд України може очолити нинішній глава Конституційного суду Анатолій Головін.
Про це повідомляють джерела "Української правди" в юридичних колах.
За словами джерел, Головіна на посаді глави Конституційного Суду може змінити Олександр Пасенюк, який нещодавно був обраний суддею Конституційного Суду.
За джерелами у Верховному суді, Головін - пряма кандидатура Віктора Януковича.
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