Королевська хоче почути від Попова, чий паркан біля ВР

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») направила депутатське звернення щодо кримінальних справ стосовно учасників акції «Вперед!», які минулого тижня вийшли на площу перед Верховною Радою України з вимогою саморозпуску парламенту.

Відповідне звернення направлено міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ і генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«За інформацією, яка розповсюджується в ЗМІ, сьогодні існують кримінальні справи, порушені стосовно учасників акції за фактом пошкодження паркану, встановленого навколо парламенту, за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) і ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна). Проте, на даний час приналежність паркану навколо парламенту конкретному власнику не підтверджена, а дозвільна документація на його установку відсутня», - зазначається у зверненні Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до керівника МВС.

Також політик звертає увагу міністра на те, що існує заява начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС України Віктора РАТУШНЯКА про отримання тілесних пошкоджень двома працівниками міліції, з тексту якого можна припустити, що учасників акції «Вперед!» обвинувачують в опорі представникам влади із застосуванням холодної зброї.

У зв`язку з цим Н.КОРОЛЕВСЬКА просить міністра внутрішніх справ підтвердити або спростувати інформацію про порушені кримінальні справи стосовно учасників акції «Вперед!», а у разі наявності порушених кримінальних справ - надати інформацію про осіб, щодо яких вони порушені, а також за якими саме статтями Кримінального кодексу України.

У аналогічному листі до Генпрокуратури голова парламентського Комітету просить В.ПШОНКУ організувати всебічну і об`єктивну перевірку законності порушення кримінальних справ стосовно учасників акції «Вперед!», у рамках компетенції забезпечити проведення всебічного і повного дослідження всіх обставин даних справ і вжити заходи, направлені на ухвалення законного рішення.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до голови Київської міської держадміністрації Олександра ПОПОВА з проханням надати інформацію про замовника і власника паркану, встановленого навколо будівлі парламенту, про кошторис витрат на його виготовлення і установку, наявність відповідних дозвільних документів, а також дані про процедуру державних закупівель з метою спорудження паркану.

Нагадаємо, 27 жовтня з аналогічним запитом Н.КОРОЛЕВСЬКА зверталася до голови парламенту Володимира ЛИТВИНА. Посилаючись на численні звернення громадян України, яких хвилює порушення їх конституційного права на мирні збори, мітинги, ходи і демонстрації на площі біля будівлі парламенту, народний депутат просила В.ЛИТВИНА вжити усіх можливих заходів з демонтажу зазначеного паркану «з метою захисту конституційних прав громадян, закріплених статтею 39 Конституції України».

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2011 року біля Верховної Ради відбулася акція протесту, організована ГО «Вперед!». Учасники акції зламали металевий паркан і увірвалися до двору парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції. Головне управління МВС України в Києві порушило кримінальну справу за фактом скоєння хуліганських дій і побиття учасниками акції протесту співробітників міліції.