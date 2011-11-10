Суд над Луценком перенесли, бо свідкові було зле

Печерський районний суд Києва сьогодні був змушений перенести розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, через погане самопочуття чергового свідка, який мав бути допитаний у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в судовому засіданні мав бути допитаний інший колишній водій екс-міністра Костянтин СИДОРЕНКО. На початку судового засідання суд запитав його про психологічний стан, оскільки візуально відчувалося, що людині зле. На що отримав від свідка відповідь, що він після похорон, але може давати свідчення. Однак, через деякий час з кількох відповідей К.СИДОРЕНКА учасникам процесу стало зрозуміло, що він не може брати участі в судовому засіданні, через що Ю.ЛУЦЕНКО заявив клопотання про перенесення допиту свідка.

«Я прошу відкласти допит свідка. Він через своє самопочуття не може давати відповіді. Ми його просто мордуємо», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, звертаючись до суду, щоб той після прийняття рішення по клопотання, дав можливість йому заявити інше клопотання. У той же час, прийнявши рішення про перенесення судового засідання, головуючий в ньому суддя Сергій ВОВК зауважив екс-міністрові, що оскільки на цьому етапі не завершена одна процесуальна дія, вдаватися до іншої суд не має права.

Наступне судове засідання має відбутися о 10 годині 14 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, звинувачує Ю.ЛУЦЕНКА у незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Досі більшість свідків у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.

Крім того, ряд свідків заявляли, що не можуть надати свідчень по суті обвинувачення.