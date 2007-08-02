Команда Ющенка до списку НСНУ не потрапила

V з’їзд політичної партії «Народний Союз Наша Україна» затвердив список кандидатів у народні депутати до виборчого списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 468 делегатів, проти – 33, утрималось – 67.

Виступаючи на з’їзді, лідер НСНУ В.КИРИЛЕНКО зазначив, що список сформований в алфавітному порядку, і після затвердження його на з’їзді жоден кандидат не буде доданий.

За його словами, у списку, за невеликим винятком, немає керівників обласних державних адміністрацій, які будуть проводити політику Президента в регіонах і стежитимуть за дотриманням законів під час виборів.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що у списку також немає людей з команди Президента.

За його словами, черговість кандидатів у списку буде визначена на засіданні політради НСНУ 6 серпня перед міжпартійним з’їздом.

До виборчого списку НСНУ увійшло 388 кандидатів, зокрема, лідер НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО, народна артистка України Оксана БІЛОЗІР, лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав ВАКАРЧУК, президент інформаційного агентства УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, радник Президента Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, представник глави держави у Верховній Раді V скликання Роман ЗВАРИЧ, голова Житомирської ОДА Юрій ПАВЛЕНКО, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Тетяна МОКРІДІ, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, радник Президента Володимир ШАНДРА, заступник голови Харківської ОДА Ярослав ЮЩЕНКО, народні депутати V скликання Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Юрій ЄХАНУРОВ, Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, Едуард ЗАЙНАЛОВ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Ксенія ЛЯПІНА, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Петро ЮЩЕНКО.