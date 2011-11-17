У Верховній Раді - скандал через Луцького

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 із 391 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Даною постановою члена фракції Партії регіонів Максима ЛУЦЬКОГО обрано головою Комітету ВР з питань науки і освіти.

Крім М.ЛУЦЬКОГО, на дану посаду також пропонувався представник групи «Реформи заради майбутнього» Віталій КУРИЛО, але група вирішила зняти його кандидатуру на користь М.ЛУЦЬКОГО.

Фракція "БЮТ-Батьківщина" пропонувала на цю посаду кандидатуру народного депутата Степана ДАВИМУКИ. При цьому наголошувалося, що це квота цієї фракції, оскільки комітет очолював народний депутат Володимир Полохало, повноваження якого були припинені у зв’язку із його смертю.

Народний депутат Сергій САС звинуватив голову ВР Володимира ЛИТВИНА, що той «ґвалтує» регламент, порушує його.

У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Я вже в тому віці, що не можу ґвалтувати, а дію тільки за взаємною згодою». Він запевнив, що завжди робить усе для того, «щоб знайти компроміс».

Народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ звинуватила М.ЛУЦЬКОГО у тому, що він нібито «неодноразово фальсифікував засідання комітету, скажімо, про відміну 12-річки (йдеться про 12-річне навчання у школі – УНІАН) та обов’язкове впровадження 5-річного навчання для дітей 5-річного віку».

Л.ОРОБЕЦЬ стверджує, що саме М.ЛУЦЬКИЙ, який був першим заступником голови цього комітету, сфальсифікував рішення, оскільки на засіданні нібито було присутні троє народних депутатів, а він «підробив підписи шістьох».

У відповідь член фракції Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ сказав: «Попередній виступ - це приклад того, як свідомо безмозгло псується репутація людини, причому хто це робить – людина, яка жодного дня в освіті не працювала».

«Знаєте, оці «грантосісі» чи «грантососи», чи «гранточмоки» вже набридли. Вони намагаються, не працюючи в освіті, псувати репутацію, плюндрувати людей, які з освітою пов’язали усе своє життя», - наголосив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, відповідаючи на звинувачення "БЮТ-Батьківщини" у тому, що голова даного комітету - це її квота, наголосив, що на сьогодні ця фракція так кількісно зменшилася, що навіть ті квоти, які вона має, перевищують те, що вони б мали реально очолювати.

Після голосування В.ЛИТВИН закликав усі фракції і групи парламенту провести консультації і знайти компромісну кандидатуру на посаду першого заступника голови комітету замість М.ЛУЦЬКОГО.