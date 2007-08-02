Мороз покаявся в тому, що підтримував Ющенка на президентских виборах

До першої п’ятірки виборчого списку Соціалістичної партії України увійдуть лідер партії Олександр МОРОЗ, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, голова правління Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир БОЙКО, керівник Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК і міністра освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві, говорячи про підготовку партії до позачергових виборів до Верховної Ради України.

За словами О.МОРОЗА, виборчий список СПУ буде дещо оновлений, і в ньому будуть «і нові прізвища, і молоді». Водночас програма, за його словами, та принципи партії і позиції залишаються незмінними на вибори.

О.МОРОЗ зазначив, що рішення щодо участі СПУ у виборах виборів будуть прийматися на з’їзді партії, який відбудеться у суботу, 4 серпня.

За його словами, СПУ братиме участь у виборах, але при цьому «ми будемо роз’яснювати позицію Президента, чого він добивається, і будемо відстоювати нашу позицію, яка незмінною є відносно необхідності проведення політичної реформи і передачі влади на місцях».

О.МОРОЗ підкреслив, що вважає дострокові вибори злочинною авантюрою, “шкідливою” для України. «І на чолі цієї авантюри стоїть Президент. Мені прикро, що це так, що я підтримував його на президентських виборах, він, власне, від того і став Президентом, а потім відмовився від усього того, що обіцяв, гарантував, підписував, зобов’язувався і на чому присягався», - наголосив О.МОРОЗ.

Він висловив упевненість, що його партія пройде в парламент V скликання. На думку О.МОРОЗА, вона братиме участь у виборах самостійно.

За прогнозом лідера СПУ, парламент після виборів оновиться на 10%. «Якщо вибори відбудуться, то парламент зміниться приблизно на 10%, не більше», - сказав він.