Член ЦВК від соціалістів відмовився голосувати

Член Центральної виборчої комісії Олександр ЧУПАХІН відмовився голосувати за проекти постанов сьогоднішнього засідання ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на початку засідання.

За словами О.ЧУПАХІНА, він не бачить підстав говорити про те, що вже розпочався виборчий процес.

О.ЧУПАХІН зауважив, що оскільки у запропонованих проектах постанов містяться посилання на початок виборчої кампанії з дострокових виборів до Верховної Ради, то він не може взяти участь у відповідних голосуваннях.