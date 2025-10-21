Розробляється спільна пропозиція, спрямована на перемир'я, безпеку і післявоєнне відновлення.

Європейські держави спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення повномасштабної війни по поточній лінії фронту, тим самим відкидаючи нові вимоги кремлівського диктатора Володимира Путіна до США щодо капітуляції Києва та передачі територій в обмін на мирну угоду.

Реалізацію запропонованого плану курируватиме мирна рада під головуванням президента США Дональда Трампа. Після того як Росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню й обидві сторони зафіксують відмову від територіальних наступів, план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей, обмін військовополоненими, надання Україні гарантій безпеки, фінансування відновлення країни та прискорений шлях до вступу в Європейський Союз, пише Bloomberg.

Повідомляється, що санкції проти Росії будуть поступово пом'якшуватися, однак близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку РФ будуть повернуті тільки після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнне відновлення України. Якщо Росія знову нападе, обмеження автоматично відновляться.

Крім того, Москва і Київ повинні будуть почати переговори про управління окупованими територіями, однак, як підкреслюють джерела видання, ні Європа, ні Україна не визнають юридично ці землі російськими. Наразі ж Росія відкидає заклики до припинення бойових дій за наявними лініями фронту, незважаючи на колосальні втрати за чотири роки війни.

ЗМІ пише, що деталі плану ще уточнюються і можуть змінитися. До того ж, пропозиція потребує узгодження з Вашингтоном, тож європейські представники можуть вирушити до США вже цього тижня. Ця ініціатива перегукується із заявами Трампа про необхідність заморозити війну вздовж нинішньої лінії розмежування перед початком переговорів.

Раніше УНІАН повідомляв, що на тлі зміни позиції Трампа Європа кинулася зміцнювати підтримку України. Європейські лідери прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я.

Крім того, ми також нещодавно розповідали, що Європа готова спрямувати війська в Україну. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що європейські війська "готові до розгортання" в Україні найближчими тижнями, але є нюанс.

