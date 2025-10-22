На даний час в низці областей вже введено екстрені графіки відключення електроенергії.

Усю ніч російські окупанти завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. В даний час масована атака продовжується.

Про це повідомиила міністерка енергетики Світлана Гринчук. "Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - йдеться в її повідомленні.

Вона пообіцяла надати усі подробиці згодом, а поки попросила українців залишатися в укриттях.

На даний час відомо, що графіки відключення електроенергії вже введено в Києві, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. А в Запорізькій області без світла внаслідок атаки залишилися 2 тис. абонентів.

Станом на 08:00 ДТЕК повідомив про застосування екстренних відключень у двох областях, включно з столицею. "За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні. В разі змін буде оперативно поінформовано громадян, додали в компанії.

Навздогін Житомиробленерго повідомило про запроваджено аварійних відключень електроенергії в області. "Щойно отримали команду від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", - пояснили у компанії.

В Полтавській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області внаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Вчора через удари окупантів по енергооб'єктах у кількох областях України було відсутнє електропостачання.

В Укренерго повідомляли, що залишається без світла більша частина споживачів у Чернігівській області. Енергетики продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи.

А 17 жовтня після нової хвилі атак у кількох регіонах України також було застосовано екстрені та аварійні відключення електроенергії.

