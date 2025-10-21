Вказується, що по території Росії було здійснено масований комбінований ракетно-авіаційний удар й застосовано ракети Storm Shadow.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії, щоб послабити наступальний потенціал країни-агресора. Генеральний штаб України повідомив в Telegram-каналі, що було вражено Брянський хімічний завод.

"21 жовтня 2025 року Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони.

Відео дня

"Результати ураження уточнюються", - додав Генштаб.

Також у відомстві поділилися, що Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора.

"На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України", - йдеться в заяві Генштабу.

Відомство висловило подяку партнерам за послідовну підтримку України у відсічі російським загарбникам.

Наслідки ударів України по російським НПЗ

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними видання Bloomberg, за період з 21 вересня по 19 жовтня з російських портів щоденно у середньому експортувалося 3,82 млн барелів, що на 80 тисяч барелів більше, ніж за період з 14 вересня по 12 жовтня. Зазначається, що експорт російської нафти за останні чотири тижні зріс до найвищого рівня за останні 2,5 роки. Він наблизився до максимуму з моменту вторгнення РФ в Україну. Це сталося на тлі систематичних та успішних ударів безпілотників по російським нафтопереробним заводам.

Також ми писали, що індійська компанія Reliance Industries Ltd, яка є найбільшим покупцем російської нафти, купила щонайменше 2,5 мільйона барелів "чорного золота" у інших постачальників. За даними джерел Bloomberg, приватний нафтопереробник купив, зокрема, іракську нафту сорту Basrah Medium, а також катарську сировину марок Al-Shaheen і Qatar Land. Хоча індійська компанія й раніше купувала на Близькому Сході нафту, але "нещодавній сплеск купівлі був більш активним, ніж зазвичай".

Вас також можуть зацікавити новини: