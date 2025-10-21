Трамп визнав, що врегулювати російсько-українську війну не так і просто.

Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так результативно, як очікувалося. Москва продовжує чинити опір спробам врегулювати війну дипломатичним шляхом, а американський лідер відмовляється прямо звинувачувати російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомив The New York Times європейський дипломат, якого поінформували про перебіг зустрічі, остання зустріч Зеленського з Трампом не призвела до відкату в питанні підтримки України з боку США. Проте він додав, що під час зустрічі не було досягнуто і значного прогресу.

Зазначається, що Путін під час останньої телефонної розмови з Трампом заявив, що готовий обговорити припинення війни проти України, якщо Київ погодиться передати Донбас під контроль Росії. За словами дипломата, президент США під час з українським лідером наполягав на тому, щоб він погодився на цю умову, але Зеленський відмовився. Ба більше, Трамп у підсумку змирився з позицією президента України.

Дипломат у розмові з журналістами наголосив, що остання зустріч Зеленського з Трампом обернулася не дуже добре для позиції України, але не настільки погано, як зустріч глави Вашингтона з Путіним на Алясці.

У виданні нагадали, що Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що Україні та Росії варто "зупинитися на досягнутому". Він визнав, що врегулювати російсько-українську війну виявилося не так і просто.

Почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман у коментарі виданню зазначив, що після останньої зустрічі Зеленського з Трампом мало що змінилося. Він підкреслив, що ця ситуація "викликає глибоке відчуття дежавю".

Крім того, Трамп після розмови з Путіним оголосив про те, що збирається зустрітися з російським диктатором у Будапешті. Перед цим самітом мала відбутися зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, але вже 21 жовтня прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що "потрібна серйозна підготовка, яка може зайняти час".

За словами Фрідмана, між Трампом і Путіним все ж є одна ключова відмінність - президент США вимагає припинення вогню перед будь-яким політичним врегулюванням, а Путін спершу вимагає врегулювання. Професор військових досліджень вважає, що через територіальні суперечки домогтися припинення вогню буде надзвичайно важко.

Зустрічі Трампа з Путіним не буде

Раніше агентство Reuters із посиланням на заяви дипломатів писало, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у найближчому майбутньому не відбудеться. Під загрозу проведення саміту в Будапешті, ймовірно, поставила відмова Москви від негайного припинення вогню в Україні.

Двоє високопоставлених європейських дипломатів розповіли журналістам, що перенесення зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що мала відбутися до саміту лідерів США та РФ, є ознакою того, що американці можуть бути не схильні проводити її.

