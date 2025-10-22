Можливі затримки та зміни у русі низки приміських поїздів, тож УЗ закликає стежити за оновленнями.

Внаслідок масової атаки російських окупантів на Україну пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці".

Як зазначили у пресслужбі УЗ, зафіксовано пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.

Відео дня

Крім того, зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години.

Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів. Про це УЗ обіцяє повідомити додатково.

Масована атака на Україну 22 жовтня

Як повідомляв УНІАН, усю ніч російські окупанти завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. В даний час масована атака продовжується. Ціллю стала енергетична інфраструктура.

На даний час відомо, що графіки відключення електроенергії вже введено в Києві, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. А в Запорізькій області без світла внаслідок атаки залишилися 2 тисячі абонентів.

Вас також можуть зацікавити новини: