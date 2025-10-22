Наслідки комбінованої атаки окупантів фіксуються в низці столичних районів. Через атаку в місті діють відключення світла.

Російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву, внаслідок чого двоє людей загинули, ще 5 отримали поранення.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли про масштаби наслідків удару.

Наслідки по районах:

Дніпровський район: влучання у 16-поверхівку. Пожежа на 6-му поверсі, врятовано 10 осіб, серед них діти.

"На жаль, виявлено тіла двох загиблих", - йдеться в повідомленні.

Дарницький район: внаслідок влучання БпЛА горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них 2 дитини. В ДСНС додали, що також горіла двоповерхова нежитлова будівля — пожежу локалізовано.

Деснянський район: пошкоджено фасад 10-поверхівки, горів автомобіль і газова труба. Врятовано 20 осіб.

Печерський район: зафіксовані влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.

Щодо постраждалих мер столиці Віталій Кличко повідомив, що їх наразі 5 осіб. "Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі - дворічну дитину", - деталізував він.

Пізніше Кличко надав оновлені дані, згідно яких, внаслідок нічної атаки ворога, в столиці постраждали 13 людей, з них четверо дітей.

"Госпіталізовані наразі 4 дорослих і 3 дитини. Іншим медики надають допомогу амбулаторно", - зазначив він.

Крім того, в столиці почали діяти екстрені графіки відключення електроенергії.

Нещодавно ЗМІ опублікували кадри наслідків атаки РФ в Дарницькому районі Києва.

Нічний удар по Києву

Після першої години ночі в Києві почала працювати протиповітряна оборона. Цілу ніч ворог бив по столиці дронами, а рано в ранці в хід пішли крилаті ракети.

Місцева влада повідомляла про падіння уламків дронів у низці районів. Внаслідок цього виникли числені пожежі. В даний час рятувальники ліквідовують наслідки російського удару.

