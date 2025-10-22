В українських військових в останні місяці з'явилися нові категорії БпЛА.

Україна у війні з Росією щодня застосовує близько 9000 дронів. Про це повідомив начальник управління радіоелектронної боротьби Збройних сил України Іван Павленко на конференції Cipher Brief у вівторок, 21 жовтня, пише Bloomberg. За його словами, ця кількість включає ударні, розвідувальні та логістичні безпілотники.

"Я думаю, що сьогодні це було б близько семи, восьми, можливо, дев'яти тисяч дронів на день", – цитує видання Павленка.

Генерал США у відставці Девід Петреус, який теж брав участь у конференції, зазначив, що ця кількість вражає, особливо на фоні того, що Сполучені Штати виробляють усього кілька сотень тисяч дронів на рік.

"Те, що там відбувається, справді захоплює дух", – сказав Петреус.

Павленко розповів, що в українських військових в останні місяці з'явилися нові категорії безпілотних літальних апаратів, зокрема різні типи дронів-перехоплювачів. Деякі з них призначені для протидії російським безпілотникам "Шахед", розробленим в Ірані, і навіть керованим ракетам, додав він.

Як зазначається у статті, Україна швидко набула досвіду у проєктуванні та виробництві безпілотників після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Виробники навчилися швидко коригувати конструкцію своїх безпілотників, щоб випереджати зміни в тактиці Росії.

Видання пише, що Київ веде переговори зі Сполученими Штатами щодо можливої ​​угоди про виробництво українських безпілотників у США або в Європі, які можна було б експортувати для використання американськими військовими.

Українські дрони

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна почала використовувати дрони-приманки на зразок російських приманок "Гербера". Цього року планується випустити 30 тисяч БпЛА дальньої дії, серед яких має бути невідома кількість приманок, які можуть виснажити або відволікти оборону і дати ударним дронам більше шансів прорватися.

Також стало відомо, що Україна запускає у серію вбивцю "Шахедів" зі швидкістю понад 300 км/год. В українській компанії "Генерал Черешня" повідомили про успішне завершення випробувань нового зенітного дрона Bullet. Його розробили в дуже стислі терміни у тісній співпраці з підрозділами оборони. Для цього розробники ефективно поєднали існуючі аеродинамічні рішення та сучасне програмне забезпечення.

Крім того, ми писали, що українські дрони можуть досягти відстані і до 3000 км, і для цього необхідні великі безпілотники зі значним запасом палива, однак корисне навантаження буде обмеженим. Про це розповідав фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

