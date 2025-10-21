Одна з причин – їхня вартість, каже Роман Костенко.

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виготовити 3000 крилатих ракет у 2025 році. Однак цього не сталося.

Про це в етері "Radio NV" заявив Роман Костенко – народний депутат, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Я тоді мав сумніви. І в принципі я розумію, що я був правий… заяви робити легше, ніж потім їх виконувати.Що ми розуміли, що ніяких 3 000 крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає, саме наших українських. Я думаю, що потрібно взагалі підраховувати скільки їх є, скільки ми їх зробили. На жаль, тут потрібно тепер президенту ставити питання, чи це або його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву, ну або не виконали ті, кому він, ставив те завдання", – сказав Костенко.

Він додав, що таке завдання було нереалістичним ще з самого початку. Зокрема причина у вартості такої кількості крилатих ракет, пояснив нардеп.

"Якщо ми говоримо за нормальні ракети, то я думаю, потрібно ще раз запитати, чому це не виконано і хто в цьому винний. Чи це з самого початку було дійсно ІПСО, коли президент розумів, що він каже те, що неможливо виконати", – додав Костенко.

Українські ракети: важливі новини

Раніше про те, що Україна використовує ракети "Фламінго" для ударів по території РФ повідомляв нардеп Єгор Чернєв. Він зазначив, що крім неї, в України також є й інші ракети, які здатні бити на відстань понад 1000 кілометрів, зокрема "Паляниця", "Пекло" і "Нептун".

Також, за словами нардепа, наразі тривають випробування балістичної ракети українського виробництва "Сапсан".

