Коментарі Лаврова підтвердили припущення американської адміністрації, заявив неназваний чиновник.

Напередодні відбулася телефонна розмова між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона показала, що Кремль дотримується своєї давньої позиції щодо війни в Україні.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. За словами неназваних офіційних осіб, Москва все ще вважає, що Україна має передати їй контроль над усією територією Донбасу в рамках будь-якого врегулювання.

Рубіо, який також є радником Трампа з питань нацбезпеки, після розмови з Лавровим говорив із чиновниками Білого дому. Він повідомив їм, що найближчий саміт із російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи дасть позитивні результати в мирних переговорах.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, імʼя якого в матеріалі не називається, заявив, що коментарі Лаврова підтвердили припущення американської адміністрації: Росія не готова укладати угоду.

Водночас цей же чиновник зауважив, що у телефонній розмові з Трампом, яка відбулася минулого тижня, Путін дав зрозуміти, що готовий обговорити "деякі питання, які могли б подолати розбіжності між позиціями США і Росії".

Це, за словами чиновників, дало певну надію на новий саміт між Трампом і Путіним, навіть якщо він не відбудеться так швидко, як спочатку говорив Трамп.

Зустріч Трампа і Путіна: що передувало

Нещодавно Трамп оголосив, що найближчим часом зустрінеться з Путіним в угорському Будапешті. При цьому виникали питання щодо того, як диктатору туди дістатися. Болгарія заявила про готовність надати йому повітряний коридор.

Та попри всі розмови, 21 жовтня низка ЗМІ повідомили, що зустріч, про яку казав Трамп, скасовано. Підготовку до неї поставили на паузу після розмови Рубіо і Лаврова. Повідомлялося, що Москва скасувала особисту зустріч свого міністра закордонних справ із держсекретарем США.

Reuters писало, що під загрозу проведення саміту в Будапешті, імовірно, поставила відмова Москви від негайного припинення вогню в Україні.

