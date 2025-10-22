Очільник Білого дому заявив, що не хоче витрачати час даремно, але додав, що рішення ще не ухвалено.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче проводити з російським диктатором Володимиром Путіним марну зустріч. Заяву він зробив перед журналістами в Білому домі.

"Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, що буде", - зазначив очільник Білого дому.

Він нагадав, що вже було укладено чимало великих угод, мирних домовленостей, окрім цієї. Трамп знову поділився статистикою, що у війні в Україні втрати з обох сторін за тиждень сягають від 5 000 до 7 000 солдатів.

"Тому подивимося, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення", - додав Трамп.

Також президент США заявив, що мав розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді й він запевнив його, що Індія не збирається купувати багато нафти у Росії.

"Він хоче закінчення війни між Україною і Росією так само сильно, як і я. Вони не будуть купувати багато нафти. Вони скоротили її і продовжують скорочувати", - сказав американський лідер.

Зустріч Трампа та Зеленського: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що європейський дипломат, якого поінформували про перебіг зустрічі, поділився з виданням NYT, що зустріч президента США Дональда Трампа та лідера України Володимира Зеленського у Вашингтоні пройшла не так результативно, як очікувалося. Вказується, що Москва продовжує чинити опір спробам врегулювати війну дипломатичним шляхом, а американський лідер відмовляється прямо звинувачувати російського диктатора Володимира Путіна. За словами європейського дипломата, остання зустріч Зеленського з Трампом не призвела до відкату в питанні підтримки України з боку США. Проте він додав, що під час зустрічі не було досягнуто і значного прогресу.

Також ми писали, що країни Європи спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення повномасштабної війни по поточній лінії фронту. Тим самим, вони відкидають вимоги російського диктатора Володимира Путіна до очільника Білого дому щодо капітуляції Києва та передачі територій в обмін на мирну угоду. Вказується, що реалізацію запропонованого плану курируватиме мирна рада під головуванням президента США Дональда Трампа.

