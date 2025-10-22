У містах ще з ночі лунають вибухи.

У Києві з ночі працює протиповітряна оборона по російських "Шахедах". Наразі відомо, що наслідки атаки зафіксовані в кількох районах, а в Дніпровському районі загинула людина. Також росіяни атакують Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його даними, у Дніпровському районі загорілася багатоповерхівка.

"Пожежу в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували. Всі служби працюють на місці. Врятували 10 людей. За попередніми даними, виявили тіло 1 загиблого", - деталізував мер міста Віталій Кличко.

Також за його даними, у Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. А в Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку, внаслідок цього сталося загоряння автівок.

"Також є наслідки атаки у Дарницькому районі Києва за двома адресами - пожежа у житловій багатоповерхівці та нежитловій будівлі", - додав Ткаченко.

О 6:46 Ткаченко повідомив, що у столиці вже двоє загиблих.

Крім столиці окупанти атакують Запоріжжя. Так, за даними начальника Запорізької обласної віськової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, спочатку в місті було 5 поранених внаслідок нічної атаки на Запоріжжя.

"Всі жінки. Наймолодшій 21, найстаршій - 62 роки. Осколкові поранення, отруєння чадним газом", - повідомив він.

Згодом начальник ОВА додав, що в місті вже 13 поранених.

Атаки на Україну

Учора в британській розвідці зазначили, що у вересні РФ організувала 4 масовані атаки на Україну. Найбільшого масованого удару було завдано 7 вересня. Тоді росіяни застосували понад 800 засобів повітряного нападу.

У британській розвідці додали, що одночасне використання ракет і дронів покликане перевантажити українську ППО.

