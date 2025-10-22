Пекін скорочує технологічний розрив із Вашингтоном і готується кинути виклик американському домінуванню під хвилями Тихого океану.

Китайські підводні човни, які ще кілька десятиліть тому вважалися гучними, застарілими й легко вразливими, сьогодні стають надзвичайно тихими та смертоносними. Як пише Business Insider, про це попереджає новий аналіз Королівського об’єднаного інституту служб (RUSI).

Аналітики командувач Едвард Блек та Сідхарт Каушал пишуть, що китайський підводний флот швидко еволюціонує, скорочуючи відставання від США у межах так званого Першого острівного ланцюга — стратегічного регіону, який простягається від Японії до Філіппін і може стати лінією фронту у разі війни за Тайвань.

"Якщо якісні покращення поєднаються зі значними виробничими потужностями, Китай може почати кидати виклик військово-морському домінуванню США під хвилями", — попереджають експерти RUSI.

Більше човнів, менше шуму

Китай поступово замінює старі підводні човни на нові дизель-електричні та атомні моделі, здатні діяти довше, тихіше й на більших глибинах.

За прогнозами, до 2030 року Пекін матиме:

55 неядерних ударних підводних човнів,

13 атомних ударних,

і 8 атомних балістичних — на 10 більше, ніж у 2020 році.

У доповіді Військово-морського коледжу США (2023) зазначається, що Китай "перебуває на межі створення атомних підводних човнів світового класу" — із покращеними ядерними двигунами, шумозаглушенням, сенсорами та ракетними системами.

"Велика підводна стіна"

Окрім вдосконалення флоту, Китай активно розвиває мережу протичовнової оборони, відому як "Велика підводна стіна".

Це система гідрофонів, безпілотних систем і підводних датчиків, які відстежують рух надводних та підводних цілей у Південнокитайському морі та навколо Тайваню.

Така інфраструктура дозволяє командуванню виявляти рух ворожих підводних човнів і швидко реагувати — від ухилення конвоїв до відправлення власних ударних субмарин.

Сучасні китайські публікації свідчать, що Пекін активно впроваджує технології штучного інтелекту, які можуть "виявляти навіть найтихіші підводні човни" та зменшити їхню живучість до 5%, за словами китайських авторів.

Хоча ефективність таких систем поки що не доведена, експерти не виключають, що AI стане частиною китайської морської доктрини.

Виклик для США: хто контролюватиме підводний простір

Для американських підводних човнів зростаюча китайська система спостереження та новітній флот створюють серйозні перешкоди.

Якщо Пекін реалізує повномасштабну блокаду або операцію проти Тайваню, Вашингтону доведеться діяти на відстані, щоб уникнути зон виявлення.

Попри це, експерти визнають, що Китай ще не може повністю наситити свої сенсорні системи у відкритому океані, а його технологічна перевага поки не абсолютна.

Завдяки швидкому прогресу у виробництві підводних човнів, розвитку протичовнових систем і використанню штучного інтелекту, Китай все ближче до того, щоб зламати монополію США на контроль підводних просторів Тихого океану.

Як повідомляв УНІАН, американська військова база в Перл-Гарборі на Гаваях готується прийняти три новітні есмінці класу Zumwalt, озброєні гіперзвуковими ракетами, а також до трьох атомних підводних човнів класу Virginia.

ЗМІ зазначають, що цей крок є значним перебазуванням бойових сил ВМС США для потенційної війни з Китаєм.

