Росія підтвердила свої попередні умови мирної угоди з Україною в приватному комюніке, надісланому днями до США.

Про це комюніке, відоме як "неофіційний документ", повідомили Reuters два американські чиновники, обізнані з ситуацією. У документі було підтверджено вимогу Росії взяти під контроль увесь український Донбас, заявив один з американських чиновників.

"Ця позиція фактично спростовує думку президента США Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені на нинішній лінії фронту", - написало видання.

Росія також підтвердила свою колишню позицію про те, що війська НАТО не будуть розміщені в Україні в рамках будь-якої мирної угоди, повідомив один із чиновників.

Новина про неофіційний документ (дипломатичний термін, що позначає неформальний документ, покликаний донести позицію однієї сторони до іншої) з'явилася на тлі скасування зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Офіційний представник Білого дому повідомив Reuters, що така зустріч "у найближчому майбутньому" не планується.

У комюніке також підкреслюється, наскільки Росія дотримується максималістських вимог до України.

У відповідь на прохання прокоментувати неофіційний документ Білий дім вказав на заяву Трампа, в якій він заявив, що не ухвалив рішення щодо саміту, але не хоче, щоб зустріч була "марною". Він додав, що вважає можливим припинення вогню на нинішніх лініях фронту.

Візит Зеленського до США

На особистій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським офіційні особи США презентували йому запропонований Кремлем план з передачі Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.

Зеленський цей план не прийняв, і після цього Трамп публічно заявив, що наявні лінії фронту слід заморозити.

