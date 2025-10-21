Розмова Лаврова і Рубіо пройшла "не дуже добре".

У Білому домі підтвердили, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині. Про це пише The Telegraph.

"Президент США не зустрінеться з російським лідером в "найближчому майбутньому" після того, як телефонна розмова між переговірниками з метою підготовки до мирних переговорів закінчилася невдало", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Москва скасувала особисту зустріч свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова із держсекретарем США Марко Рубіо. При цьому Трамп хотів, щоб в Угорщині зібралися представники обох сторін для підготовки його саміту з Путіним.

У матеріалі сказано, що розмова Лаврова і Рубіо пройшла "не дуже добре". Повідомляється, що під час неї російський міністр заявив, що Москва не погодиться на заморозку лінії фронту в Україні. При цьому у Білому домі переговори назвали "продуктивними", зазначивши, що додаткові розмови не потрібні.

Як зауважив у коментарі The Telegraph неназваний західний чиновник, це позитивний розвиток подій:

"Росія чітко дала зрозуміти, що її позиція не змінилася, тож навіщо тоді зустріч?"

Автори пишуть, що Україна вже давно змирилася з тим, що їй доведеться поступитися територією, яку вже окупувала Москва, в обмін на мир. Натомість Кремль хоче більшого: повний контроль над Донеччиною – одна з таких вимог.

Під час телефонної розмови з Трампом Путін повідомив йому, що може відмовитися від претензій на неокуповані частини Запорізької і Херсонської областей в обмін на повну капітуляцію України в Донбасі.

Примітно, що посланець Трампа Стів Віткофф, який регулярно бачиться з Путіним, заявив Зеленському, що Росія нібито має "конституційні права на ці землі". Український президент публічно спростував це твердження.

"Українські та європейські джерела були підбадьорені відмовою Росії від переговорів на тлі побоювань, що Зеленського змусять поступитися територією Москві у якосты ціни за мир", – додає видання.

Журналісти акцентують, що з моменту зустрічі на Алясці Путін вимагає від України виведення військ з Донецької та Луганської областей. Зазначається, що на переговорах із Зеленський Трамп тиснув на українського лідера, щоб він прийняв цю пропозицію.

Здача Донбасу залишається для Зеленського "червоною лінією". Він наголошує, що Україна вестиме переговори тільки на основі поточних ліній фронту. У розмові з журналістами Трамп, здавалося, підтримав цю позицію.

Time повідомляє, що американський лідер Дональд Трамп знову потрапив у пастку Путіна. На думку авторів, якщо Трамп продовжить винагороджувати диктатора і карати Україну, російський диктатор, найімовірніше, ще більше посилить ескалацію.

WP також писало, що зустріч в Будапешті ні до чого не призведе, оскільки Трамп кожного разу ведеться на брехню Путіна. І його довірливість унеможливлює отримання Нобелівської премії миру, якої так прагне президент США.

