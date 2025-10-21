В умовах великої гри за корисні копалини, на деякі моменти треба звернути увагу і Україні.

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підписали в понеділок угоду про рідкоземельні метали, спрямовану на протидію Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Сторони зобов’язалися інвестувати по 1 мільярду доларів у проєкти з видобутку та переробки корисних копалин на території Австралії протягом наступних шести місяців. Також на критично важливі корисні копалини буде встановлена мінімальна ціна.

Проекти охоплюють цілий ряд важливих компонентів, необхідних для сучасних оборонних систем, аерокосмічних складових, комунікаційного обладнання та промислових технологій нового покоління.

Інвестиції допоможуть підтримати реіндустріалізацію високотехнологічної виробничої бази Америки, а також "протидіяти домінуванню Китаю в експорті та забезпечити стійкість західних ланцюгів постачання", йдеться в повідомленні.

Передумови і деталі укладання угоди

Угода про критичні корисні копалини була укладена через тиждень після того, як американська сторона засудила посилення Китаєм контролю над експортом рідкоземельних металів як загрозу для глобальних ланцюгів поставок.

Багата на ресурси Австралія, яка хоче видобувати і переробляти рідкоземельні метали, винесла на обговорення під час торгових переговорів з США в квітні питання про преференційний доступ до своїх стратегічних запасів.

Угода передбачає співпрацю в картографуванні геологічних ресурсів, переробці мінералів та зусиллях щодо припинення продажу критично важливих мінеральних активів "з міркувань національної безпеки".

Це є непрямим посиланням на Китай, який протягом останнього десятиліття придбав великі гірничодобувні активи по всьому світу, включаючи найбільший у світі кобальтовий рудник у Конго, який у 2016 році був придбаний у американської компанії.

Які висновки з угоди слід зробити Україні

Рідкоземельні метали на території України можуть стати в майбутньому ласим шматком для західних інвесторів на тлі геополітичного протистояння Китаю та США, до яких долучаються інші країні, занепокоєні зростаючим впливом Пекіна.

Також під час зустрічі сторін, президент США висловив роздратування з приводу минулої критики на його адресу з боку посла Австралії в США Кевіна Радда. У 2020 році Радд назвав Трампа "найбільш руйнівним президентом в історії".

Трамп запитав, де зараз перебуває посол. Побачивши його за столом, президент США відзначив: "Я теж вас не люблю і, мабуть, ніколи не любитиму".

З цього можна зробити ще один висновок: що б раніше не казав сам Трамп та що б не говорили про нього, під час переговорів він завжди буде керуватися виключно бізнес-інтересами.

Австралійська сторона назвала угоду "трудопровідом" вартістю 8,5 млрд доларів. За оцінками Білого дому, вартість родовищ критично важливих мінералів складає 53 млрд доларів.

Протистояння Китаю та США – головні новини

Тарифна війна, розпочата президентом США Дональдом Трампом, викликала невдоволення серед історичних союзників Америки. Але тепер світові лідери починають об’єднуватися навколо неї через нову торгову політику Піднебесної, яка вводить жорсткий контроль над експортом поставок рідкоземельних металів. Китаю належить майже половина їхніх світових запасів.

На минулому тижні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп готовий запровадити нові мита проти Китаю у розмірі до 500%, якщо Пекін не відмовиться від імпорту російської нафти.

