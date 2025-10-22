У Запоріжжі внаслідок удару поранення дістали 13 осіб.

Російські окупанти вночі та вранці масовано атакували Україну "Кинджалами", "Іскандерами" та БпЛА, унаслідок чого в низці областей є руйнування та поранені.

Зокрема, у Запоріжжі поранення дістали 13 осіб. Потрапляння зафіксовано по енергетичній інфраструктурі. Наразі без світла залишилися майже 2000 осіб. Також є пошкодження житлових будинків.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що в місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні будинки, нежитлові приміщення в різних районах.

Відео дня

"13 осіб, зокрема 2 дитини, звернулися по допомогу до лікарів. У найближчі кілька годин плануємо відновити електропостачання", - повідомив він.

У Полтавській області пошкоджено об'єкти підприємств нафтогазової промисловості. В області ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, унаслідок прямих влучань і падіння уламків пошкоджено об'єкти підприємств нафтогазової промисловості в Миргородському районі.

Вибухи також лунали в Дніпропетровській та Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській областях.

За даними голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, в області є прильоти по енергетичній інфраструктурі.

"Агресор продовжує знищувати критичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти. Від електропостачання відключено 27 населених пунктів", - повідомив він.

Також стало відомо, що ворог завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в ніч на 22 жовтня внаслідок атак ударними безпілотниками в місті Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли загоряння. На щастя, у місті внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

За даними Ізмаїльської райдержадміністрації, завдано удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Енергетики переключили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки на резервні лінії там, де це технічно можливо, і повернули світло 14 200 сім'ям. Водночас зазначається, що пошкодження значні - ремонт потребуватиме часу.

У регіональному главку ДСНС додали, що місту зараз працюють 23 стаціонарні пункти непохитності для населення. Від ДСНС залучали 5 одиниць техніки та 20 рятувальників.

Як уточнили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, без світла залишаються понад 20 тис. абонентів. За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення військових злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нічний удар РФ по Україні

Ще з ночі російські окупанти почали запускати дрони, а під ранок - крилаті ракети.

У Міненерго повідомили, що метою удару була енергетична інфраструктура України. Рано вранці в країні застосували екстрені відключення світла в низці областей.

Вас також можуть зацікавити новини: