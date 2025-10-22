Приготування їжі в мікрохвильовій печі не призводить до суттєвої втрати поживних речовин, але про це потрібно дізнатися докладніше.

Мікрохвильова піч - побутовий прилад, який використовує вид випромінювання для швидкого та зручного розігрівання їжі. З моменту появи в середині XX століття мікрохвильові печі стали невід'ємною частиною майже кожної кухні.

Вони економлять час, зберігають смак і аромат страв, дають змогу швидко розігріти залишки або приготувати повноцінний обід за лічені хвилини. Однак, поряд із цією зручністю, навколо мікрохвильовок виникло безліч міфів - від страхів перед "шкідливим випромінюванням" до тверджень, що таке готування "вбиває вітаміни". Незважаючи на десятиліття популярності, багато людей досі задаються питанням, як саме вона впливає на продукти і чи безпечне її використання в повсякденному житті, пише VeryWell Health.

Як працює мікрохвильовка простою мовою

Щоб зрозуміти, наскільки безпечна мікрохвильова піч і чому вона не робить їжу "шкідливою" або "порожньою", важливо розібратися, як саме вона працює. Незважаючи на гадану складність, принцип дії мікрохвильовки досить простий: вона використовує енергію електромагнітних хвиль, щоб швидко нагріти продукти зсередини.

1. Електрика створює електромагнітні хвилі

Магнетрон у мікрохвильовій печі використовує електрику для вироблення електромагнітних хвиль. Ці хвилі - мікрохвилі - змушують частинки їжі вібрувати і поглинати енергію. У результаті тертя виділяється тепло, і їжа готується.

2. Вплив на молекули води

Молекули води в їжі особливо чутливі до мікрохвиль. Продукти з високим вмістом вологи нагріваються швидше, ніж сухі. Однак мікрохвилі також впливають на жири, цукор та інші речовини.

3. Нагрівання за рахунок теплопровідності

Приготування їжі в мікрохвильовці відбувається за рахунок теплопередачі - нагрівання йде зовні всередину, коли тепло від гарячих зовнішніх шарів передається до середини продукту.

4. Зміна текстури деяких продуктів

Під дією мікрохвиль вода в їжі перетворюється на пару. Тому продукти з високим вмістом вологи, наприклад овочі, стають м'якшими, а менш вологі можуть пересохнути, якщо їх тримати в мікрохвильовці занадто довго.

5. Збереження поживних речовин

За правильного використання мікрохвильова піч допомагає зберігати поживні речовини в їжі. Ба більше, в деяких випадках вона може навіть підвищувати вміст антиоксидантів і стійкого крохмалю. На відміну від варіння, під час якого частина вітамінів втрачається, мікрохвилі забезпечують коротке і щадне приготування.

Чи втрачають мікрохвильові печі харчову цінність продуктів

Харчова цінність продуктів може змінюватися залежно від способу приготування, але ступінь втрат залежить від конкретного продукту та методу термообробки. Мікрохвильове готування краще зберігає вітаміни, ніж варіння або смаження, тому що потребує менше часу та температури. Наприклад, вітамін C в овочах зберігається краще, ніж під час бланшування, йдеться в одному з досліджень.

У деяких продуктах мікрохвилі збільшують вміст антиоксидантів і полісахаридів, а також стійкого крохмалю, корисного для травлення. Втрати можливі тільки в разі перегрівання: водорозчинні вітаміни (C і групи B) руйнуються в разі надмірного нагрівання.

Чим небезпечна мікрохвильовка для здоров'я

Мікрохвильові печі вважаються безпечними побутовими приладами за умови правильного використання. Виробництво мікрохвильовок контролюється FDA (Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США), яке встановлює стандарти безпеки.

Однак навколо мікрохвиль досі існує плутанина:

Випромінювання мікрохвиль не є небезпечним для людини. Воно не іонізуюче, тобто не здатне пошкодити клітини чи ДНК. Продукти не стають "радіоактивними".

Воно не іонізуюче, тобто не здатне пошкодити клітини чи ДНК. Продукти не стають "радіоактивними". У рідкісних випадках у разі пошкодження корпусу можливий невеликий витік випромінювання. Якщо мікрохвильовка тріснула або деформувалася, її слід замінити.

у разі пошкодження корпусу можливий невеликий витік випромінювання. Якщо мікрохвильовка тріснула або деформувалася, її слід замінити. Не можна використовувати невідповідний посуд. Деякі пластикові контейнери можуть плавитися і виділяти шкідливі речовини. Дослідження засвідчили, що під час нагрівання в мікрохвильовці виділяється більше мікропластику, ніж під час інших способів зберігання та розігрівання.

Як безпечно використовувати мікрохвильовку

Важливо стежити за рівномірністю нагрівання. Великі шматки їжі, особливо м'ясо, можуть прогріватися нерівномірно - це створює ризик виживання бактерій. Використовуйте термометр, щоб переконатися, що продукт повністю готовий.

Дайте страві "дійти". Після вимкнення мікрохвильовки їжа продовжує готуватися ще кілька хвилин - це нормально.

Не кладіть у мікрохвильовку метал, фольгу та деякі продукти (наприклад, сирі яйця або сосиски) - вони можуть викликати іскри.

Будьте обережні з гарячою водою. У мікрохвильовці вона може перегрітися і викликати опіки під час перемішування або наливання.

