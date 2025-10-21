Сіярто наполягає, що саміт все ж відбудеться, але не уточнив, коли саме.

21 жовтня низка західних ЗМІ повідомили про те, що саміт між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті було скасовано. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто каже, що це не відповідає дійсності.

"З моменту оголошення про проведення мирного саміту в Будапешті було очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню. Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, "те саме" відбувається перед майже кожним засіданням Європейської ради, ухваленням рішень про санкції чи про Європейський фонд миру. При цьому він натякнув, що саміт лідерів США та Росії таки відбудеться, хоча й не уточнив, коли саме.

"Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться", – констатував він.

Саміт у Будапешті

Минулого тижня президент США заявив, що вже скоро зустрінеться з Путіним у Будапешті. Конкретних термінів він не називав. Очікувалося, що 23 жовтня зустрінуться держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров, які й обговорять підготовку саміту, але її не буде, пишуть у медіа.

20 жовтня Рубіо і Лавров провели телефонну розмову. За повідомленнями ЗМІ, вона виявилася не дуже вдалою. Як пише WSJ, коментарі російського міністра підтвердили припущення американської адміністрації: Росія не готова до укладання угоди. У Білому домі заговорили про скасування саміту.

У матеріалі агентства Reuters було сказано, що проведення зустрічі могло опинитися під загрозою через відмову Москви від негайного припинення вогню в Україні.

"Мабуть, росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди", – заявив неназваний європейський чиновник.

