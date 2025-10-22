Адвокат Юрая Цінтули, який вистрілив в Фіцо, вже заявив журналістам, що вони будуть оскаржувати вирок.

У вівторок, 21 жовтня, суд в Словаччині в місті Банська-Бистриця засудив 72-річного поета та активіста Юрая Цінтулу до 21 року тюремного ув'язнення за тероризм. Він вистрілив в прем'єр-міністра Роберта Фіцо минулого року, повідомляє Politico.

Видання поділилося, що адвокат Цінтули повідомив журналістам після судового засідання, що вони мають намір оскаржити вирок у Верховному суді Словаччини.

У травні 2024 року Цінтула прийшов на зустріч прихильників Фіцо, а потім з близької відстані вистрілив в нього п'ять разів з пістолета. Фіцо провели екстренну операцію, після якої залишився живим.

В публікації зазначається, що у своєму зверненні після замаху прем'єр-міністр Словаччини публічно пробачив нападника і звинуватив словацьку опозицію в розпалюванні політичного клімату, що призвів до замаху.

Як повідомляється, Цінтула заявив правоохоронцям, що не планува вбивати Фіцо, а хотів поранити його, щоб той не міг більше виконувати обов'язки глави держави. Активіст додав, що не погоджувався з політикою прем'єра країни щодо України та з інших політичних питань.

Видання поділилося, що спочатку поету висунули звинувачення у спробі вбивства, але пізніше прокуратура перекваліфікувала звинувачення на тероризм.

Зазначається, що йому загрожувало 25 років ув'язнення, але через його вік термін покарання було скорочено. Прем'єр-міністр Словаччини не був присутнім на судовому засіданні особисто, його представляв адвокат.

Заяви Фіцо про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує підхід Європейського Союзу до врегулювання російсько-української війни. На думку Фіцо, війна могла закінчитися вже через три місяці після її початку. Він додав, що метою зовнішньої політики нинішнього словацького уряду не є поразка Росії, а щоб війна якнайшвидше закінчилася. Фіцо вважає, що деякі європейські лідери хочуть використати російсько-українську війну тільки для боротьби з Москвою.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його угорський колега Віктор Орбан висловили протест проти тиску, який чинять на них США та Європа, вимагаючи відмовитися від купівлі російської нафти. Фіцо заявив, що ніхто не повинен вказувати його країні, де брати газ і нафту. Він нагадав, що згідно з міжнародним правом, це суверенне право країни визначати джерела отримання енергії. Обидва прем'єри стверджують, що відмова від поставок російської нафти через трубопровід "Дружба" економічно і технічно нездійсненна.

