Спочатку він буде доступний лише для користувачів MacOS.

OpenAI випускає генеративний веббраузер на базі штучного інтелекту. Це означає, що компанія вирішила зробити крок у розширення за межі своєї платформи чат-ботів ChatGPT, пише cnet.com. Браузер інтегрує можливості ChatGPT безпосередньо в процес перегляду веб-сторінок. Розробники прагнуть зробити використання веб-сторінок більш інтерактивним та схожим на спілкування з чат-ботом.

У вівторок, 21 жовтня, OpenAI виклав загадковий тизер в мережі X, де показали низку вкладок браузера. В описі прямої трансляції на YouTube йдеться про те, що генеральний директор Сем Альтман презентує браузер під назвою ChatGPT Atlas. Спочатку він буде доступний для користувачів MacOS у всьому світі. Підтримка операційних систем Windows, iOS та Android "з’явиться найближчим часом".

Альтман опублікував на X повідомлення, в якому зазначив, що на заході буде представлено "новий продукт, яким я дуже схвильований".

Видання пише, що запуск нового продукту відбувається на тлі зростаючої конкуренції серед технологічних компаній за глибше вбудовування помічників на основі штучного інтелекту в повсякденні інструменти. Наприклад, Google вже інтегрував Gemini у свій браузер Chrome , щоб додати штучний інтелект до онлайн-перегляду. А на початку року Perplexity запустила Comet, веббраузер на базі Chromium на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо, що раніше в OpenAI анонсували незвичне оновлення ChatGPT. Як повідомив Сем Альтман, там має з'явиться контент для дорослих. Директор OpenAI розповів, що в грудні компанія планує відкрити доступ до еротичного контенту та "рольових сценаріїв" для повнолітніх користувачів, які підтвердять свій вік.

