За інформацією, російський безпілотник влучив в дорожнє покриття.

В вівторок, 21 жовтня, російська армія запустила по місту Суми ударні дрони, за попередньою інформацією, типу "Італмас", повідомив в своєму Telegram-каналі виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

"Сьогодні, близько 16:30, у нашому місті зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "Італмас" у дорожнє покриття", - йдеться в повідомленні.

За словами Кобзара, пошкоджено більше 10-ти автомобілів, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

Відео дня

"На цей час відомо про дев'ять поранених людей", - додав він.

Кобзар додав, що на місці події працюють усі необхідні служби. В середу, 22 жовтня, в місті запрацює мобільний штаб. Всі, хто потребує допомоги, зможуть її отримати.

Що відомо про російський безпілотник "Італмас"?

За даними РБК-Україна, ця зброя з'явилася в Росії в 2023 році. Російський дрон "Італмас" (інші назви "Герань-3", "Виріб 54", "газонокосарка") - спрощена версія ударного безпілотника Shahed-136. Дрон побудований за схемою "літаюче крило". Його ще називають гібридом "Шахеда" та "Ланцета".

Видання зазначає, що цей БпЛА простий у виробництві, дешевий та масовий: його роблять з фанери, композиту або взагалі з пенопласту. Також він вміє літати значно нижче, ніж "Шахеди", через що його важче виявити. Його бойова частина важить приблизно 25 кг. Максимальна дальність дрона - 200 км. Ймовірно, на ньому встановлений штучний інтелект (ШІ).

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна все частіше запускає обманні дрони, за типом російських приманок "Гербера". Як пише видання Forbes, Росія активно використовує приманки, які прикривають "Шахеди". За даними аналітичного центру ISIS, близько половини повітряних цілей, що використовуються під час атак, є дешевими, і в основному беззбройними, приманками. Зазначається, що "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів, а приманка "Гербера" - близько 10 тисяч доларів. Тому, зараз ворог використовує "Герберу" частіше.

Також ми писали, що засновник компанії-виробника оборонної продукції Валерій Боровик розповів, що серед основних переваг нового українського дрона-перехоплювача "Генерал Черешня Bullet" - це те, що він швидший за типові "Шахеди" і дешевший за інші дрони, як полюють на ворожі БпЛА. Він зазначив, що "Шахеди" летять 200-250 км/год, тоді як український дрон-перехоплювач - 309 км/год. За його словами, крім того, у дрона "Генерал Черешня Bullet" досить непогана ціна - біля тисячі євро.

Вас також можуть зацікавити новини: