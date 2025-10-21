Минулого місяця Москва провела чотири масовані атаки за участю стратегічних бомбардувальників.

Росіяни почали запускати по Україні значно більше ударних дронів. Лише у вересні противник застосував понад 5 тисяч таких безпілотників. Про це свідчать дані британської розвідки.

Зазначається, що у вересні Росія запустила по Україні близько 5500 ударних дронів. Для порівняння, у серпні ворог застосував близько 4100 безпілотників.

У британській розвідці вважають, що в серпні кількість запущених Росією дронів була меншою, оскільки Москва хотіла створити видимість готовності до переговорів з Україною. Проте вже в жовтні РФ станом на сьогоднішній день запустила понад 3000 БПЛА.

Крім того, у британській розвідці зазначили, що у вересні Москва провела чотири масовані атаки за участю стратегічних бомбардувальників. Наймасованішого удару за місяць було завдано 7 вересня. Того дня РФ застосувала понад 800 засобів повітряного нападу.

У британській розвідці додали, що одночасне використання ракет і дронів покликане перевантажити українську ППО. У звіті також ідеться про те, що у вересні Росія запустила понад 70 крилатих ракет AS-23a KODIAK (Х-101).

У британській розвідці резюмували, що пріоритетною метою Росії є критична інфраструктура України. Зазначається, що ворог хоче завдати якомога більшої шкоди українській енергетичній системі перед опалювальним сезоном.

Удари російськими дронами по Україні - важливі новини

Нагадаємо, що 21 жовтня росіяни запустили по місту Суми ударні дрони. За попередньою інформацією, це були безпілотники типу "Італмас".

Виконувач обов'язків очільника міста Суми Артем Кобзар зазначив, що удар стався близько 16:30. У місті зафіксовано влучання ворожого безпілотника в дорожнє покриття.

Крім того, внаслідок обстрілів російських окупантів у різних областях України 18 жовтня десятки людей дістали поранення. Зокрема, було атаковано Харків і ще п'ять населених пунктів Харківської області. Також ворог ударив по Дніпропетровській області.

