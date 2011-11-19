Королевська: те, що відбувається в країні - квіточки, а ягідки – заждіть

Громадські об’єднання примусять нинішню владу не приймати антинародні закони і не провокувати своїми діями соціальний, політичний і економічний дефолт.

Про це в ефірі передачі «Велика політика з Євгеном Кисельовим» заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету ВР.

«Ми бачимо, що влада провокує людей на протистояння. Люди не вірять, що компромісом можна вирішити свої проблеми», – зазначила вона.

Відповідаючи на запитання ведучого щодо підтримки ВГО «Вперед» чорнобильців Львова, політик зазначила: «Якщо громадські організації об`єднуються – це дуже добре. Лише єдиним фронтом можна відстоювати свої інтереси, тому що один на один з чинною владою боротися неможливо. Що стосується ситуації у Львові, слід тільки вітати взаємну підтримку різних соціальних груп. Чим консолідованіше ми захищатимемо інтереси людей, тим більшого зможемо домогтися», – підкреслила народний депутат.

Вона висловила впевненість, що афганці, чорнобильці та інші соціальні групи примусять уряд не приймати антинародні закони та не провокувати своїми діями соціальний, політичний і економічний дефолт. «Або у нас в країні будуть виконуватися закони та соціальні виплати не будуть урізатися, або владі доведеться зіткнутися з протестними виступами, що дедалі посилюватимуться. Те, що відбувається зараз в країні, – це тільки квіточки, а ягідки – пождіть», – додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.