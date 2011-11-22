Черкаси: кожен антинародний режим отримає свій майдан

У Черкасах представники об'єднаної опозиції пікетуватимуть чергову сесію облради, а депутати від опозиційних партій на знак протесту проти політики чинної влади планують залишити сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив координатор Ради опозиційних сил Черкащини Леонід ДАЦЕНКО.

За його словами, у такий спосіб об’єднана опозиція планує відзначити 7-у річницю Помаранчевої революції та День свободи. Крім того, опозиційні фракції Черкаської облради виступлять зі спільною заявою щодо ситуації, яка склалася в Україні загалом і на Черкащині зокрема.

"Пікетування сесії обласної ради має відтворити невеликий шматочок Майдану, який був у 2004 році, щоб нагадати нинішній владі, що кожен антинародний, окупаційний режим врешті-решт отримає свій майдан", – сказав Л.ДАЦЕНКО.