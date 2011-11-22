Пєсков скликав прес-конференцію з приводу засвистування Путіна

Прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро ПЄСКОВ пояснив реакцію глядачів під час виступу Володимира ПУТІНА після бою між Федором ЄМЕЛЬЯНЕНКОМ і Джефом МОНСОНОМ 20 листопада.

Як передає Лента.ру, на спеціально скликаній із цього приводу прес-конференції в понеділок Д.ПЄСКОВ заявив, що глядачі «угугукали» Д.МОНСОНУ, коли той залишав зал на руках своїх помічників, а не В.ПУТІНУ. «Вихід В.ПУТІНА на ринг співпав із моментом, коли спочатку шкандибав, а потім тягнули Д.МОНСОНА. Абсолютно очевидно, що це «угугукання» (оскільки засвистування як такого не відбувалося) було на адресу Д.МОНСОНА", - підкреслив Д.ПЄСКОВ.

«Коли Д.МОНСОНА понесли за завіски, вже не було кому «угугукати». Після цього В.ПУТІН продовжив і промовив декілька фраз - тоді пролунали оплески, і його тепло зустріли на рингу», - зазначив Д.ПЄСКОВ.

Д.ПЄСКОВ також відзначив, що В.ПУТІН не сприйняв реакцію глядачів після бою на свій рахунок. «Він був здивований, коли зав`язалася ця активна дискусія», - додав прес-секретар прем`єра.

«Уболівальники, які були в «Олімпійському», - це знайоме, природне, надзвичайно дружньо налаштоване (до В.ПУТІНА - Лента.ру) середовище», - заявив Д.ПЄСКОВ. За його словами, коли В.ПУТІН входив до залу, вболівальники встали й тепло його вітали. «Це вітання чомусь усі учасники дискусії забувають», - додав він.

Коментуючи публікації в деяких ЗМІ, в яких йдеться, що інцидент в «Олімпійському» знаменує «кінець системи в Росії», Д.ПЄСКОВ заявив, що «це апокаліптичні думки - швидше за все, політологічні екзерсиси, які нічого спільного з реальністю не мають».

«Це питання сприйняття. «Система рухнула - не рухнула», це дурість. Є люди опозиційно налаштовані, які висловлюють свою точку зору. Коли йдеться про об`єктивну критику, ми завжди до неї з повагою і великою увагою ставимося. Є люди, які займаються дешевим політиканством і підбурюванням, які намагаються використовувати передвиборні настрої. До них ми ставимося з меншою повагою. Говорити про якийсь сигнал, який було надіслано В.ПУТІНУ, це абсурдно», - підкреслив Д.ПЄСКОВ.

Прес-секретар В.ПУТІНА пояснив, що скликав спеціальну прес-конференцію із цього приводу у зв`язку з «величезною кількістю дзвінків» журналістів і «дуже активною дискусією в Мережі».

Як повідомлялося, після недільного бою в Москві, на якому Ф.ЄМЕЛЬЯНЕНКО переміг американця Д.МОНСОНА, російський прем`єр В.ПУТІН піднявся на ринг спорткомплексу «Олімпійський» привітати Ф.ЄМЕЛЬЯНЕНКА. В цей час у спорткомплексі пролунав гучний свист. Ці кадри в прямому ефірі транслювали російські телеканали, проте пізніше, на думку деяких блогерів, у випусках новин реакцію залу під час виступу В.ПУТІНА було приглушено.

Одночасно з цим в Інтернеті з`явилися відеозаписи з трибун, де чутно, як уболівальники під час промови прем`єра свистять. Як заявив пізніше гендиректор ВАТ «Олімпійський» Михайло МОСКАЛЬОВ, глядачі засвистували саме Д.МОНСОНА, тоді як виступу В.ПУТІНА вони аплодували.