Попову радять починати встановлювати ялинку на Майдані ще у серпні

У «Нашій Україні» радять голові КДМА Олександру ПОПОВУ починати встановлювати Новорічну ялинку ще напередодні Дня Незалежності, щоб уникнути акцій протесту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таку думку висловив голова центрального виконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК

«Київському лже-меру Олександру ПОПОВУ треба було розпочати встановлення Новорічної ялинки не на День Свободи 22 листопада, а ще напередодні Дня Незалежності. Це б вирішило йому усі проблеми із забороною опозиційних мітингів у центрі столиці», – заявив він.

«Теперішній режим хоче перетворити київський майдан Незалежності на московську Красну площу, де без дозволу чиновників не можна збиратися більше ніж утрьох», - сказав С.БОНДАРЧУК.

На його переконання, влада вигадує будь-які приводи, щоб не допустити масових зібрань людей на майдані Незалежності у сьому річницю Помаранчевої революції. «Вони бояться ідей Майдану, а тому забороняють і тупо брешуть», - переконаний С.БОНДАРЧУК.

Він нагадав, що у попередні роки монтаж Новорічної ялинки на центральній площі столиці розпочинався не раніше початку грудня. «Очевидно, ПОПОВ готовий уже зараз святкувати Новий рік тільки для того, щоб не допустити відзначення Дня Свободи у Києві», - зауважив С.БОНДАРЧУК.

«Заборона КМДА ще раз доводить, що на посаді в.о. мера Києва стоїть не представник інтересів київської громади, більшість якої сім років тому стояла і підтримувала Майдан, а «смотрящий зони» від Партії регіонів, для якого головне - виконати рознарядки з Банкової», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.