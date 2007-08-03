Лавринович: дострокові вибори слід визнати недійсними вже сьогодні

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що дострокові парламентські вибори слід визнати недійсними вже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Якщо керуватися виключно нормами Конституції і законів України, то ці вибори треба визнати недійсними вже сьогодні. Але ми розуміємо, що йдеться про державу, про те, що буде далі в цій країні. Як і розуміємо, що сьогодні підмінене право політичними домовленостями», – сказав міністр.

Також О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що «правового виходу з цієї ситуації немає».

«Вона вже доведена до такої межі, в якій уже немає можливості дотримання всіх правових норм», – сказав міністр.