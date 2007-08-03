Лавринович: дострокові вибори слід визнати недійсними вже сьогодні
15:12, 03 серпня 2007Політика
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Ситуація доведена до межі
Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що дострокові парламентські вибори слід визнати недійсними вже сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
«Якщо керуватися виключно нормами Конституції і законів України, то ці вибори треба визнати недійсними вже сьогодні. Але ми розуміємо, що йдеться про державу, про те, що буде далі в цій країні. Як і розуміємо, що сьогодні підмінене право політичними домовленостями», – сказав міністр.
Також О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що «правового виходу з цієї ситуації немає».
«Вона вже доведена до такої межі, в якій уже немає можливості дотримання всіх правових норм», – сказав міністр.
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