Андреєв: Пенсії чорнобильців будуть підвищені на 2,5 тисячі гривень

Пенсійні виплати чорнобильцям у середньому зростуть на 2,5 тис грн. Про це сказав на прес-конференції у вівторок президент Всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України" Юрій Андреєв, відповідаючи на запитання Укрінформу.

"Пенсії чорнобильців у середньому підвищаться на 2,5 тисячі грн. Середня пенсія із 2 тисяч зросте до 4,5 тисяч грн. Але це буде зроблено для всіх чорнобильців - тих, які судилися, і тих, які ніколи судитися не будуть", - сказав лідер громадської організації.

Ю.Андреєв пояснив, що це стало результатом домовленостей з урядом щодо виконання умов Меморандуму.

"Минулого тижня уряд погодився на осучаснення колишніх заробітків чорнобильців, з яких нараховуються пенсійні виплати, а отже, вони суттєво зростуть", - сказав Андреєв.

Окрім того, він додав, що після підписання Меморандуму уряд вже виділив 44 млн грн на вирішення житлових проблем чорнобильців у нинішньому році.

Крім того, Юрій Андреєв вважає, що судові рішення щодо чорнобильських пенсій мають виконуватися.

"Судові рішення, звичайно, виконувати необхідно, якщо ми живемо у правовій державі. Але в жодному разі не можна повторити ситуацію 2008-2009 років, коли в першу чергу задовольнялися судові рішення і припинялися виплати решті чорнобильців", - заявив він.

Ю.Андреєв вважає, що такі судові виплати варто реструктуризувати: "Вихід може бути тільки один. Сформувати це як борг обов`язково, він має бути реструктуризований, має бути окрема державна бюджетна програма".

При цьому він зауважив, що в Конституції України зазначено, що соціальні програми забезпечуються в межах коштів, передбачених бюджетом.

"Будуть передбачені такі кошти - борги будуть погашатися. Але після виконання умов Меморандуму між урядом та чорнобильцями, який передбачає суттєве поліпшення соціального захисту людей, суди остаточно втратять свою привабливість", - переконаний Ю.Андреєв.

Виплати коштів, які відсуджені чорнобильцями у судах, за рік можуть перевищити 10 млрд грн. Тим часом, весь річний бюджет чорнобильського пенсійного фонду для інвалідів сягає 2 млрд грн.

"За 9 місяців нинішнього року чорнобильцям за судовими рішеннями вже виплачено 6,3 мільярда гривень, а до кінця року необхідно виплатити ще 4,2 мільярда. Тим часом, весь річний бюджет чорнобильського пенсійного фонду для інвалідів сягає 2 мільярда", - констатував лідер громадської організації.

За словами Ю.Андреєва, сума судових позовів вже у п`ять разів перевищує ту, яка передбачалася на пенсійне забезпечення усіх чорнобильців.

За словами голови ВГО "Союз Чорнобиль Україна", судових рішень очікують ще 350 тисяч позовів. "Якщо б усіх їх задовольнити, мова йшла б вже про сотні мільярдів гривень", - резюмує він.