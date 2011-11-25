Янукович налаштований підписати закон про вибори

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості ухвалення нового закону про вибори народних депутатів, проте поки що не знає про те, чи є в ньому порушення Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сумській області.

«Я, звичайно, налаштований підписати цей закон», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, закон про вибори нині проходить додаткову експертизу, і якщо там дійсно будуть виявлені порушення Конституції, вони мають бути усунені.

«Я буду пропонувати парламенту, щоб він їх переголосував, якщо такі будуть. Але на сьогоднішній день у мене поки такої інформації немає», - наголосив Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він дуже хоче, аби у 2012 році Україна мала «реальний, живий закон, який отримав таку широку підтримку в парламенті».

«Я хочу, щоб у нас нормально йшла підготовка до виборів, які відбудуться восени 2012 року, я так думаю. Я, звичайно, хочу, щоб ці вибори були демократичними, прозорими і чесними, і наші люди мали можливість прийти у цей день і проголосувати, і голос був врахований», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

Ним передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.