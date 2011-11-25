Янукович налаштований підписати закон про вибори
Хоче, щоб вибори були чесними
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості ухвалення нового закону про вибори народних депутатів, проте поки що не знає про те, чи є в ньому порушення Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сумській області.
«Я, звичайно, налаштований підписати цей закон», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, закон про вибори нині проходить додаткову експертизу, і якщо там дійсно будуть виявлені порушення Конституції, вони мають бути усунені.
«Я буду пропонувати парламенту, щоб він їх переголосував, якщо такі будуть. Але на сьогоднішній день у мене поки такої інформації немає», - наголосив Президент.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, він дуже хоче, аби у 2012 році Україна мала «реальний, живий закон, який отримав таку широку підтримку в парламенті».
«Я хочу, щоб у нас нормально йшла підготовка до виборів, які відбудуться восени 2012 року, я так думаю. Я, звичайно, хочу, щоб ці вибори були демократичними, прозорими і чесними, і наші люди мали можливість прийти у цей день і проголосувати, і голос був врахований», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».
Ним передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.